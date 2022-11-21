Nörolojik hastalıklar arttı: Türkiye’de yılda 1,5 milyon kişi inme geçiriyor

Antalya'da 24 Kasım'a kadar sürecek 58. Ulusal Nöroloji Kongresi başladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Topçuoğlu, kongrede inme, Multipl skleroz, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, migren, ALS ve SMA gibi tüm nörolojik hastalıklarda yaşanan güncel gelişmelerin masaya yatırılacağını belirtti. Nüfusun giderek yaşlandığına dikkat çeken Topçuoğlu, yaşam süresinin uzamasıyla nörolojik hastalıkların görülme sıklığının arttığını dile getirdi. Topçuoğlu, Küresel Hastalık Yükü çalışmasının verilerine göre, Türkiye'de 1,5 milyon inme, yaklaşık 1 milyon demans, 400 bin civarında epilepsi hastası bulunduğunu, parkinson hasta sayısının ise 100 bini geçtiğini kaydetti.



"DEĞERLER BİLİNMELİ"



Hastalıklar açısından erken teşhis, tanı ve tedavinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Topçuoğlu, "Kişi boyunu, kilosunu, yaşını, tansiyonunu, kan şekerini, kolesterolünü, bel çevresini, günde kaç adım yürüdüğünü, kalp atımının düzenli olup olmadığı bilmeli. Sigara içilmemeli ve alkol tüketilmemeli. İlaçlar düzenli kullanılmalı ve doktor kontrolüne zamanında gidilmeli" diye konuştu.



21 BELİRTİYE DİKKAT!



Topçuoğlu, nörolojik hastalık riskinin azaltılmasında beyin sağlığını korumanın önemine de değinerek, bu hastalıkların tedavisi ve takibinin mutlaka nöroloji uzmanlarınca yapılması gerektiğini aktardı. Topçuoğlu, el-ayak uyuşukluğu, yutma-çiğneme güçlüğü, istemsiz kas kasılması, el titremesi, huzursuz bacaklar, unutkanlık, konuşma bozukluğu, baş dönmesi, baş ağrısı, bayılma, çift görme, kolda-bacakta güçsüzlük, dengesizlik, yürüyememe, felç, yüzde kayma, uyku problemi, dalma, sıçrama veya istemsiz kasılma, düşme ve ani görme kaybı gibi 21 ana şikayetin biri veya birkaçını taşıyanların mutlaka nöroloji uzmanına başvurmaları gerektiğini ifade etti.



"SAĞ KALMA İHTİMALİ FAZLA"



Topçuoğlu, nörolojik yoğun bakımların, akut ağır inme, anevrizma kanaması, kafa travması, epilepsi nöbeti, omurilik yaralanmaları, beyin ödemi, kafa içi basınç artışı, beyin ve zarlarının iltihabi ve enfeksiyon hastalıkları, kas veya sinir hastalıklarına bağlı solunum yetmezliği gibi hastalıkların tedavisine odaklandığını, bu ünitelerde yapılan müdahalelerin beynin korunması önceliğine dayandığını anlattı. Nörolojik yoğun bakımlara ilişkin dünyanın saygın hakemli bilimsel dergilerinden "JAMA Neurology"de 1 Ekim'de yeni bir çalışmanın yayımlandığını bildiren Topçuoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Genel yoğun bakıma kıyasla, nörolojik yoğun bakımda yatan ve akut beyin hasarı bulunan 55 bin 792 hastanın incelendiği meta analizde, nöroyoğun bakım ünitelerindeki hastaların sağ kalma ihtimalinin yüzde 17 daha fazla olduğu belirlendi. Bu çok yüksek bir oran. Ayrıca nöroyoğun bakım ünitelerinde iyi fonksiyonel durumda taburcu olma şansı yüzde 17 daha fazla. Bunun nedeni işin başında başta nörolog veya nöroşirurjiyenlerin olması ve ekibin nörolojik hastalıklardaki deneyimini yansıtma kabiliyetidir.