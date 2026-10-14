Nostradamus ve Baba Vanga’dan tüyler ürperten kehanetler: Yıllar önce dile getirmişler!

1996 yılında 85 yaşında hayatını kaybeden Bulgar kahin Baba Vanga ile 16. yüzyılda yaşadığı bilinen Fransız astrolog Nostradamus'un kehanetleri, 2026 yılında dünyada yaşanan sıcak gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi. Geleceğe dair çarpıcı öngörüleriyle yıllardır tartışma konusu olan iki ismin 2026 yılına ilişkin söyledikleri merak uyandırdı. Peki Baba Vanga ve Nostradamus'un 2026 yılı ve ilerleyen yıllara yönelik kehanetleri neler? İşte gündem olan o iddialar ve geleceğe dair dikkat çeken öngörüler!
"SAVAŞ 7 AY SÜRECEK"
Nostradamus'un bu kitaptaki 2026 yılı kehaneti için İran Savaşı şiddetini artırarak yedi ay sürecek. Bu kehanette "Yedi ay sürecek büyük savaş, kötülük yüzünden ölen insanlar... Büyük arı sürüsü yükselecek, geceleyin pusu kuracak" yazması dikkat çekti. Nostradamus'un arı sürüsü deyimiyle İran Savaşı'nda kullanılan çok yönlü savaş dronlarını kastettiği tahmin ediliyor.
'MARS' İŞ BAŞINDA
Nostradamus'un kitaptaki bir diğer kehanetinde ise "Mars yıldızlar arasında yoluna hükmettiğinde, insan kanı kutsal mekânı sulayacak. Doğu taraflarından üç ateş yükselecek, batı ise sessizlik içinde ışığını kaybedecek" yazıyor. Mars'ın eski Roma savaş tanrısı olması nedeniyle bazı yorumcular, bu pasajın 2026 yılının şiddetli küresel çatışmalarla dolu bir yıl olacağını gösterdiğini öne sürüyor.
2026 İÇİN 'SAVAŞ DOLU BİR YIL OLACAK" DEMİŞ
Nostradamus yorumcuları, kâhinin kehanetlerindeki ani saldırılarla ve garip silahlarla ilgili yaptığı tekrarlanan göndermelerin de modern savaşı yansıttığını söyledi. İran saldırılarında teknolojinin son ürünü silahlar kullanılıyor.
NOSTRADAMUS'UN 2026 KEHANETLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Nostradamus'un kehanetleri belirli yıllara değil, "yüzyıl" olarak adlandırılan bölümlerdeki 100'er dörtlüğe dayanıyor. 2026'ya dair ipuçları için bu bölümlerin 26. dizelerine bakılıyor.
"BÜYÜK ADAMA YILDIRIM ÇARPACAK"
Birinci Yüzyıl'ın 26. dörtlüğünde, "büyük bir adamın gündüz vakti yıldırım çarpmasıyla vurulacağı" ifade ediliyor. Bu söz, doğrudan bir suikastı çağrıştırıyor. Ancak "yıldırım" benzetmesi, modern çağda yönlendirilmiş enerji silahları gibi teknolojik saldırılara da gönderme yapabilir. ABD ve Çin gibi ülkeler, lazer ve mikrodalga temelli saldırı sistemleri üzerine yoğun çalışmalar yürütüyor.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NI DA TAHMİN ETTİ
İkinci Yüzyıl'daki bir diğer kehanet, İsviçre'nin huzurlu Ticino bölgesinin savaşla sarsılacağını öne sürüyor. Tarih boyunca tarafsızlığını koruyan bölgenin kana bulandığı bir senaryo hayal etmek güç.
Yine de Avrupa'da yükselen gerilimler, Balkanlar'daki kırılganlıklar ve Rusya–Ukrayna savaşının uzaması, bu dizelere yeni yorum kapıları açıyor.
"KRALLARIN VE PRENSLERİN PUTLARI HAZIRLANACAK"
Üçüncü Yüzyıl'da geçen bu dize, özellikle ABD'de Donald Trump için yapılan altın renkli heykelleri hatırlatıyor. 2026 yılı için önerilen, Trump'ın her iki yüzünde de yer aldığı hatıra parası taslağı, kehanetin popüler yorumlarıyla birleşince tartışmaları körüklüyor.
"YEDİ GEMİ ARASINDA ÖLÜMCÜL SAVAŞ"
Yedinci Yüzyıl'ın dörtlüğü, denizlerde büyük bir çatışmayı öngörüyor. Uzmanlara göre en riskli bölge, Çin'in hak iddia ettiği Güney Çin Denizi.
Pekin'in ada inşaları, ABD'nin Tayvan'a verdiği destek ve bölge ülkeleriyle yaşanan balıkçı krizleri, suların giderek ısındığını gösteriyor.
"İNSANLIĞIN BÜYÜK DÜŞMANI"
Onuncu Yüzyıl'ın 10. dörtlüğü, "atalarından bile daha zalim, insanlığın büyük düşmanı" olarak tarif edilen bir liderin yükselişini anlatıyor.
Yorumcular bu ifadeyi, Kuzey Kore gibi otoriter hanedanlıklarla ilişkilendiriyor. Bazıları ise bunun, bir lider değişimi veya yeni bir diktatörlük dalgasının işareti olabileceğini düşünüyor.
PAPA'NIN ÖLECEĞİNİ BİLDİ
Nostradamus'un 2025 yılını işaret eden kehanetleri arasında "çok yaşlı" bir Papa'nın ölümü yer aldı. Nostradamus, ünlü kehanet kitabında Kilise'nin güç kaybedeceği uyarılarının yanı sıra "çok yaşlı" bir Papa'nın öleceğini yazdı ve "Çok yaşlı bir Papa'nın ölümüyle genç bir Romalı makama seçilecek. Hakkında 'Kilise'ye güç kaybettirdiği' söylenecek. Uzun süre makamda oturacak ve aldığı kararlar acı verici olacak" ifadelerini kullandı. Fransız kahin, hayatını kaybeden Papa'nın yerine gelecek kişiye ilişkin kehanetinde ise "Güçlü bir kralın yardımıyla esmer tenli genç bir adam, torbayı kırmızı kıyafetler içindeki bir başkasına teslim edecek" diye yazdı.
KEHANETLERİNDEN YALNIZCA BİR TANESİ
16. yüzyılda yaşayan kahinin daha önce Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in yükselişi ve Covid-19 pandemisi de dahil olmak üzere pek çok önemli olayı doğru tahmin ettiği ileri sürülüyor.
Nostradamus 2025 yılına ilişkin kehanetlerinde ayrıca şu öngörülerde bulundu; İngiltere Avrupa ülkeleriyle çatışacak, içerden ve dışarıdan yeni düşmanlar nedeniyle ülke yıkıma sürüklenecek
Tıp alanında öncü gelişmeler yaşanacak, İngiltere bir kez daha veba salgınıyla karşı karşıya kalacak Evrenden gelen bir ateş topu Dünya'ya hasar verecek, Dünya'ya çarpacak ateş topu insanlık için ikinci bir şans olacak
İklim değişikliği Amazon'daki yağmur ormanlarına ev sahipliği yapan Brezilya'da felaketlere neden olacak İnsanlar içme suyu bulmakta zorlanacak ve zehirli suları tüketmek zorunda kalacak.
BALKANLARIN 'NOSTRADAMUS'U BABA VANGA'NIN 2026 KEHANETLERİ ORTAYA ÇIKTI...
1996'da 85 yaşında hayatını kaybeden Baba Vanga, Balkanların 'Nostradamus'u olarak biliniyor. İngiliz The Sun'ın haberine göre Baba Vanga'nın kehanetlerinin yüzde 85 oranıyla doğru çıktığı belirtiliyor. Peki Baba Vanga'nın 2026 yılı kehanetleri neler? Dünyada neler yaşabilir? İşte detaylar!
Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi.
16 yaşındayken bir fırtına sırasında yıldırım çarpması sonucu görme yeteneğini kaybeden Baba Vanga, bu tarihten sonra Orta Çağın ünlü kahini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu.
Hayattayken kehanetleri Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga'nın söylediklerinin büyük bülümü doğru çıktı.
İkinci Dünya Savaşı'nın sonucundan Gandi'nin ölümüne, 11 Eylül saldırılarından Obama'nın ABD Başkanı olacağına kadar pek çok kehanette bulundu.
Baba Vanga, Bulgaristan'da 1989 yılında devrilen eski komunist diktatör Todor Jivkov dahil çok sayıda devlet adamını kehanetleri ile etkiledi.
İkinci dünya savaşı sırasında Nazi lideri Adolf Hitler tarafından bizzat ziyaret edilen, Rus gizli servisi KGB'nin bile tavsiyeler aldığı Baba Vanga, 1996 yılında 85 yaşında hayata veda etti.
Vangelia Gushterova ya da kısaca Vanga Sovyetler'in çöküşünü bildi. Prenses Diana'nın ölümünü de..
PEKİ BABA VANGA'NIN 2026 YILI KEHANETLERİ NELER?
Dünya, araçla uzaydan gelen bir medeniyetle tanışacak. Tanışma bir spor organizasyonu sırasında yaşanacak.
İnsanlığın 'teknolojide geri dönülemeyecek kadar ilerlediğini fark edeceği ve sınırı aştığı' bir dönem olacak.
Laboratuvar ortamında üretilen yapay organlarla yaşam süresi 120 yıla yükselecek.
Büyük depremler, volkanik patlamalar ve aşırı hava olayları dünya genelinde etkisini artıracak, ekosistemlerde ciddi tahribat yaratacak
İŞTE BABA VANGA'NIN DİĞER KEHANETLERİ!
2028 Yeni bir enerji çeşidi geliştirilecek (büyük olasılıkla kontrol altına alınmış termonükleer reaksiyon). Yavaş yavaş açlığın önüne geçilecek. İçinde insan bulunan bir uzay gemisi Venüs'e yollanacak.
2033 Kutuptaki buzullar eridikçe yerkürenin su seviyesi artacak.
2043 Dünya ekonomisi çok iyi durumda olacak. Müslümanlar Avrupa'nın hâkimi olacak.
2046 Tüm vücut organları yeniden üretilip çoğaltılabilecek. Hastalanan organın yerine yenisinin konması en çok kullanılan ve en basit tedavi yöntemi olacak.
2084 Doğa yeniden canlanacak.
2088 İnsanların saniyeler için yaşlanmasına sebep olan yeni bir hastalık türeyecek.
2100 İnsan yapımı yapay bir güneş Dünya'nın karanlık yüzünü aydınlatmada kullanılacak.
2111 İnsanlar, androide benzer yaşayan robotlara dönüşecek.
2123 Küçük ülkeler arası savaşlar olacak. Büyük ülkeler tüm bunların dışında kalacak.
2170 Büyük bir kuraklık yaşanacak.
2183 Mars gezenindeki bir koloni nükleer güç haline gelecek ve Dünya'dan bağımsızlığını talep edecek.
2196 Asya ve Avrupa ırkları tamamen birbirine karışacak.
2201 Güneş'teki termonükleer reaksiyonların yavaşlaması sonucu hava sıcaklığı düşecek.
2256 Bir uzay gemisi Dünya'ya yeni bir hastalık getirecek.
2221 Dünya dışı yaşam arayışında insanlar korkunç bir şeyle karşılaşacaklar.
2256- Uzay yolculukları Dünya'ya yeni hastalıklar getiriyor.
2262- Gezegenlerin yörüngeleri devamlı olarak değişmeye başlıyor. Mars, bir kuyrukluyıldızla çarpışma tehditi altında.