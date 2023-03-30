Haberler Yaşam Haberleri Novak, minik depremzedeyi ziyaret etti
Giriş Tarihi: 31.3.2023

Novak, minik depremzedeyi ziyaret etti

Novak, minik depremzedeyi ziyaret etti
Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Macar arama kurtarma ekibince enkazdan çıkarılan ve bir bacağı amtupe edilen 5 yaşındaki Ahmet Yıldırım'ı Adana'da yaşadığı evde ziyaret etti. Novak, depremde babası Mesut, annesi Emine ve 2 yaşındaki kardeşi Zeynep Erva'yı kaybeden Ahmet'in babaannesi Ülkü ve dedesi Ahmet Yıldırım ile sohbet etti. Ahmet'e hediyeler vererek oyun oynayan Novak'a, aile tarafından Türk lokumu ikram edildi. Novak ve afetzede çocuk, Macar arama kurtarma ekibi ve köpeği "Hope" ile fotoğraf çektirdi. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | EYT sürecini hızlandıracak adım: SGK çalışanları için fazla mesai ücreti kararı
SON DAKİKA HABERİ: MGK sonrası yayınlanan bildiride kritik mesajlar! Terörle mücadelede kararlılık vurgusu
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Nasıldır?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Muharrem İnce geri adım atmadı, CHP medyası tehditlere başladı: Türkiye'de rahatça gezemeyeceksin
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz'den skandal KHK'lılar itirafı: Onlara ihtiyacımız var
HDP'den skandal seçim bildirgesi! PKK'ya kalkan olup Türkiye'yi suçladılar! Kılıçdaroğlu ile pazarlığın detayları ortaya çıktı
Dev projelerinin mühendisi Ersin Arıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Yargı paketi yasalaştı! Ev eşyalarına haciz tarihe karışıyor
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Novak, minik depremzedeyi ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA