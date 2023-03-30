Novak, minik depremzedeyi ziyaret etti

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Macar arama kurtarma ekibince enkazdan çıkarılan ve bir bacağı amtupe edilen 5 yaşındaki Ahmet Yıldırım'ı Adana'da yaşadığı evde ziyaret etti. Novak, depremde babası Mesut, annesi Emine ve 2 yaşındaki kardeşi Zeynep Erva'yı kaybeden Ahmet'in babaannesi Ülkü ve dedesi Ahmet Yıldırım ile sohbet etti. Ahmet'e hediyeler vererek oyun oynayan Novak'a, aile tarafından Türk lokumu ikram edildi. Novak ve afetzede çocuk, Macar arama kurtarma ekibi ve köpeği "Hope" ile fotoğraf çektirdi. AA