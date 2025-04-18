Nüfusta tehlike çanları çalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin açıkladığı "İstatistiklerle Çocuk" verilerine göre Türkiye'nin geçen yıl sonu itibarıyla 21 milyon 817 bin 61 olarak belirlenen çocuk nüfusu, ülke nüfusunun yüzde 25,5'ini oluşturdu. Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğilimi devam ederse nüfus oranının 2030 yılında yüzde 22, 2040'ta yüzde 16,7 olacağı öngörülüyor. Ancak doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olmasıyla bu oranların 2030'da yüzde 22,3'e, 2040'ta yüzde 18,9'a ulaşacağı öngörülüyor. Öte yandan 6-15 yaş grubu çocukların internet kullanımı yüzde 91'e çıktı. Çocuklar, interneti en çok video izlemek için kullanıyor. 16-17 yaş kız çocuklarının evlilik oranı ise 2024'te yüzde 1'e düştü.

ALPARSLAN İSMİ REVAÇTA

Geçen yıl toplam hanehalkı sayısı 26 milyon 599 bin 261 oldu. Hanelerin yüzde 42'sinde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü. 2024'te doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri Alparslan, Göktuğ ve Yusuf olurken kız bebek isimleri ise Defne, Asel ve Zeynep oldu.