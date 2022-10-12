"NURİŞLER" davasında 11 sanık için tahliye kararı!

Soruşturma, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğraması ve bacağından yaralanmasıyla başladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Nuri Ergin hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, 2 kez olası kastla yaralama, 3 kez nitelikli yağmaya teşebbüs, 6 kez ruhsatsız silah bulundurma, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal, 3 kez genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 2 kez nitelikli kasten yaralama, 2 kez mala zarar verme, 2 kez nitelikli yağma, tehdit, 2 kez kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık, izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma, İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçlarından toplam 84 yıl 4 aydan 239 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer 35 sanık hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nuri Ergin ile bir kısım diğer tutuklu sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada bir kısım tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"BENİM BU OLAYLA BAĞLANTIM YOK"

Anıl Ergin savunmasında, " Benim bu olayla bağlantım yok. 17 aydır suçsuz şekilde içerdeyim. Eşimle iki kez boşanma aşamasına geldik. 2 çocuğum psikolojik tedavi görüyor. Maddi ve manevi olarak çok zor durumdayım. Büyük amcam hariç tüm sülalem cezaevinde" dedi

"ANIL BU İŞLERE BULAŞMAYAN EN TEMİZ ÇOCUMĞUDUR"

Nuri Ergin ise, "Anıl benim bu işlere bulaşmayan en temiz çocuğumdur. Benim oğlumun suçu yoktur. Oğlum yıllarca beni ziyarete gelmedi. Sadece askere giderken ziyaret etti. Torunlarım 'dede babam ne zaman gelecek' diye soruyorlar. Anıl'ın suçu yok" diyerek savunmasını yaptı.

Nuri Ergin'in ağabeyi müşteki sanık Nejat Ergin, "Ben erkek kardeşlerin en büyüğüm. İnsanların doğduğu yer kaderidir. Benim 6 çocuğum, 3 torunum var. Ben şimdiye kadar asla şiddetten yana olmadım. Suç örgütü kurduğum suçlamasını asla kabul etmiyorum. Yaşar Ecim benim akrabadır. Ben onlara kıyamam, onlar benim kardeşlerim. Yaşar benim yeğenimle evli zaten. Benim çeteyle asla bir ilgim yok. Kardeşlerimin yaptıkları suçlar kendilerini bağlar, benim bu olaylarla ilgim yok. Benim başka bir yaşantım var. Soyadımdan dolayı sıkıntılar çektim, çekiyorum. Benim burada bir mağduriyetim var. Neden bu dosyada olduğumu dahi bilmiyorum, çaresizim. Yalnızca Nuri Ergin'in ağabeysiyim. Ben burada olan birçok kişiyi de tanımıyorum. Ben soyadımı taşımaktan dolayı gurur duyuyorum. Ben 4,5 yıldır Nuri Ergin'i ziyaret dahi etmedim. Ben Yücel Kurum'un ses tonunu dahi bilmem onun yaralanma olayına ilişkin şahsım hakkındaki suçlamaları kabul etmiyorum. Ben kardeşim Nuri Ergin'in dükkanımı kurşunladığı olayla ilgili şikayetçi de değilim. Nuri bizim gururumuz" şeklinde konuştu.

11 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nuri Ergin'in oğlu Anıl Ergin'in de içinde bulunduğu 11 sanığın tahliyesine hükmetti. Duruşma ertelendi. Tahliyesine karar verilen Anıl Ergin, "Adaletinizden Allah razı olsun" dedi.