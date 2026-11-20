Kartal'da 20 Mart 2024'ten beri kayıp olup cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Nuriye Dilmaç (37) cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Boşanıp bağımsız yaşam kurduğu için aile meclisinde töre gerekçesiyle hedef alınan Dilmaç'ın, sahte kimlikle açık hat alarak arandığı ve kurulan tuzakla buluşmaya çağrıldığı, aracın bagajında pusu kuran eski eşi Dursun Dalkılıç ve oğlu Eren Dalkılıç'ın saldırısıyla iple boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Cesedin çuvalla hafriyat kamyonuna konularak Şile Sahilköy Döküm Sahası'na gömüldüğü ancak aktif sahadaki kazılarda halen bulunamadığı kaydedildi. Savcılık; eski eş Dursun Dalkılıç, oğlu Eren Dalkılıç ile Cevdet, Zakir ve Ercan Dalkılıç hakkında "töre saiki ile kadına ve üst soya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Sahte hat temin eden Süreyya K. için töre saikiyle kasten öldürmeye yardımdan, sahte kimlikle buluşmayı ayarlayan Muharrem S. için ise 15 ila 20 yıl hapis cezası talep edildi.