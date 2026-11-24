Adana'da dükkanda oturduğu sırada ağabeyinin alacaklıları tarafından başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, 36 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Alacaklılar tarafından yönlendirildiği öne sürülen şüpheli A.E. tutuklanmıştı.

Nurmuhammed'in babası Ercüment Musaoğlu (47) ise saldırıyı azmettirdiği iddia edilen kişiler tarafından, 'Sizden 1 can aldık, ailenizden 84 kişinin daha canını alacağız' şeklinde tehdit mesajları aldıklarını ileri sürerek "Devletimize sığınıyorum, bu çetenin bütün üyeleri yakalansın. Yurt dışından da bizleri tehdit etmeye devam ediyorlar. Beni ve çocuklarımı lütfen koruyun" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör