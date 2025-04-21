Haberler Yaşam Haberleri Nusaybin’de dur' ihtarına uymayan sürücü, yola kapan atan polis memuruna ciple çarparak yaraladı
Giriş Tarihi: 21.4.2025 20:16 Son Güncelleme: 21.4.2025 21:29

Nusaybin’de dur' ihtarına uymayan sürücü, yola kapan atan polis memuruna ciple çarparak yaraladı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, yola kapan atan polis memuruna cip çarptı. Polis memuru yaralanırken bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de dur’ ihtarına uymayan sürücü, yola kapan atan polis memuruna ciple çarparak yaraladı

Olay, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi uygulama noktasında meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen cip sürücüsü, kaçakçılık yaptığı şüphesiyle durdurulmak istendi.

Ancak sürücü, 'dur' ihtarına uymadı. Takibe alınan sürücü, cip, uygulama noktasında yola kapan atan polis memuruna çarparak kaçtı. Polis memuru yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan sürücü ise polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Nusaybin’de dur' ihtarına uymayan sürücü, yola kapan atan polis memuruna ciple çarparak yaraladı
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