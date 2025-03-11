Nusaybin’de inşaat işçisi 3. kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, Nusaybin'in 8 Mart Mahallesi'nde, Mardin yolu kenarında bulunan bir inşaatta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan işçi 49 yaşındaki Abdullah Yasin, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek 3. kattan zemine düştü.

Olayı gören diğer işçiler durumu 112 Acil Servis ve Polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiye ilk müdahalenin ardından Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada 49 yaşındaki Abdullah Yasin'e yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlatıldı.