Nusaybin’de yolun karşısına geçmek isteyen kadın, TIR’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin Kışla Mahallesi Cumhuriyet Cadde üzeri Demiryolu kenarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki Güneş Akad, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yabancı plakalı TIR'ın çarpması sonucu aracın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.

Burada yapılan incelemeden sonra kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili, TIR'ın şoförü gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.