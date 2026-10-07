Nusret-2026 Tatbikatı İzmir Körfezi’nde başladı

Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Osman Çevik, Alsancak Limanı'na demirleyen TCG Salihreis'te düzenlenen basın brifinginde, dün başlayan tatbikat hakkında bilgi verdi. Nusret-2026'nın, mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında katılımcı birliklerin eğitimini sağlamak, Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik ülke deniz kuvvetleri arasındaki işbirliğini ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amacıyla her yıl düzenlendiğini belirten Çevik, tatbikata adını veren Nusret Mayın Gemisi'nin 8 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'na 26 mayın döşediğini, 1. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

870 PERSONEL

Çevik, Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli açıklarında icra edilen tatbikata 20 yüzer unsur ile 5 hava aracı, su altı savunma timleri, otonom su altı araçları ile 870 personelin katıldığını bildirdi. Çevik, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'den Türkiye, Almanya, İspanya, İtalya ve Yunanistan deniz kuvvetlerine ait 4 mayın avlama ve 1 lojistik destek gemisinin İzmir Körfezi'nde tatbikata iştirak edeceğini söyledi. Çevik, tatbikata 24 ülkeden 59 deniz kuvvetleri personeli ile 30 misafir gözlemcinin katıldığını söyledi.

3 SAFHADA GERÇEKLEŞECEK

Tatbikatın mayın döküş, mayın karşı tedbirleri ve liman ziyaretlerini içeren 3 safha olarak planlandığını anlatan Çevik, "Birinci safhada kuvvet entegrasyonu, liman eğitimleri ve Mayın Döküş Harekatı icra edilecek. İkinci safhada Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı, denizde nizam halinde fotoğraf çekimi ve Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti icra edilecek. Üçüncü safhadaki tatbikat sonu değerlendirmesi ile İzmir ve Karadeniz Ereğli liman ziyaretlerinin ardından Nusret-2026 16 Ekim'de sona erecek" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör