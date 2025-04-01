O görüntüye tepki yağmıştı: Ticaret Bakanlığı’ndan domatesleri çöpe döken pazarcıya rekor ceza!

REKOR CEZA: 17,2 MİLYON TL'YE KADAR...

Gürcan, Z.R. ve malların gerçek sahibi olan 'Z…' unvanlı hal esnafına ayrı ayrı inceleme başlatıldığını, her ikisine de 1,4 milyon TL'den 17,2 milyon TL'ye kadar ceza kesileceğini belirti. Açıklamada, Çorum Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz imha nedeniyle ilgili kişiler hakkında işlem yapılacağı bilgisini de paylaşan Gürcan, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşımızın huzurunu bozan ve ticaret ahlakına uymayan kötü niyetli kişilerle mücadelemiz, 365 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla devam edecektir" dedi.