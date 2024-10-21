O hastane Eymen’in de hayatını kararttı

Ankara'da yaşayan Ayşe K., 4 yaşındaki oğlu Eymen Ali K.'nın, Özel Reyap Hastanesi'nde doğum sürecinde yaşanan sağlık ihmalinin sonucunda yüzde 90 engelli hale geldiğini öne sürdü. Ayşe K., Eymen'in prematüre doğumu sonrası bakımda yetersizlik yaşandığını, bebeğinin aç kalmasına ve ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmasına neden olunduğunu iddia etti. "Eymen, uzun süre aç bırakıldı ve entübe kaldı. Hemşirelerin ilgisizliği ve eksik bilgilendirmeleri sonucu bu duruma düştü" diyen Ayşe K., hastaneye gelip çocuğunu kucağına aldığında açlıktan kendisini tırmaladığını belirttti. Ayşe K., Yenidoğan çetesi olarak ifade edilen soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Doktor Fırat Sarı ile bu hastanede karşılaştığını belirterek, "Bir gün hastaneye gittiğimde, Fırat Sarı'nın bir telefon görüşmesine şahit oldum. Bir ailenin kendisinden şikayetçi olacağından bahsediyorlardı. Onlar, 'Hiçbir şeyi ispatlayamazlar, raporu düzenleyen biziz' diyerek alaycı bir şekilde konuşuyorlardı" şeklinde bilgi verdi. DHA