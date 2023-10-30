O ilimizde ayı saldırısı: Dakikalarca boğuştuk!

Yere düştüğü anda ayının kendisini sol ayağından yakaladığını belirten Tan, şunları anlattı: Bu sefer ayı ile boğuşmaya başladık. Ama ayı beni bırakmadı ve 5 metre kadar sürükledi. Sürükleyince doğruldum ve ayıya ayağımla vurmaya başladım. En sonunda ayı beni bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Sonra eve yaralı şekilde gittim. Sonrasında aşağı köydeki halamı aradım. Onlar da benim buradaki yakın komşularımı aramışlar. Onlarla beraber hastane geldik. Tan, genel durumunun iyi olduğunu ancak ayağından ameliyat olacağını kaydetti.