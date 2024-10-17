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Giriş Tarihi: 17.10.2024 12:09

O ilimizde dehşet anları: Kaldığı otelde resepsiyon görevlisini bıçakladı!

Aksaray'da meydana gelen olayda 40 yaşındaki Sinan K., kaldığı otelde kanepede uyuyan resepsiyon görevlisi 41 yaşındaki Ahmet Kaya'yı göğsünden bıçakladı. İşte detaylar...

DHA
O ilimizde dehşet anları: Kaldığı otelde resepsiyon görevlisini bıçakladı!

Olay, saat 06.00 sıralarında Aksaray'da bir otelde meydana geldi. 4 gündür otelde konaklayan Sinan K., belirlenemeyen nedenle kanepede uyuyan resepsiyon görevlisi Ahmet Kaya'yı göğsünden bıçakla yaraladı. Durumu fark eden otel çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 68 Aksarayspor'un taraftar grubu liderlerinden de olan Ahmet Kaya, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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O ilimizde dehşet anları: Kaldığı otelde resepsiyon görevlisini bıçakladı!
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