O ilimizde yürek yakan kaza: Karı-koca hayatını kaybetti! 3 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Yılmaz ve Kezban Tektek çifti doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle Bolvadin-Çobanlar yolu bir süre trafiğe kapatıldı.