O mezar açılsın asıl biz huzur bulalım

İstanbul'da 2009'da kız arkadaşı Münevver Karabulut'u (17) evinde vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun 2014'te cezaevinde intihar etmesinin ardından Karabulut ailesinin Garipoğlu'nun ölmediğine dair iddiaları yeni bir boyuta taşındı. Karabulut ailesinin Garipoğlu'nun mezarının açılması ve yeniden DNA testi yapılması talebi reddedilirken, bu kez Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu aynı talepte bulundu.Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediği, kaçtığı veya kaçırıldığı iddiası 9 yıldır dilden dile konuşuluyor. Acılı baba Süreyya Karabulut, bu derin şüpheyi ilk olarak geçen yıl SABAH'a anlatmıştı. Baba Karabulut, kızının katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için savcılığa başvurdu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı başvuruyu kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle reddetti. Baba Karabulut, son olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. Maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı'na kanun yararına bozma başvurusu yaptı.Karabulut ailesinin talebi karşılık bulmazken benzer bir talep bu kez Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu'ndan geldi. "Huzurumuz kalmadı, oğlumun mezarı açılsın" diyerek Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na DNA eşleştirmesi için oğlunun mezarının açılması talebiyle dilekçe verdi.Bu yeni gelişmeyle ilgili SABAH'a konuşan Süreyya Karabulut, "Çok şaşkınım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir yılı aşkın bir zamandır mezarın açılması için mücadele veriyorum. O katilin öldüğü söylendiği günden beri derin şüphelerim devam ediyor. Ben de açılsın diyorum zaten başka bir şey söylemiyorum. Asıl huzuru kaçan biziz. O mezar açılsın huzur bulalım, rahat edelim" diye konuştu.