Haberler Yaşam Haberleri O otel güvenlik çemberinde: Otellerin doluluk oranı yüzde 40'a kadar düştü
Giriş Tarihi: 24.1.2025 12:34 Son Güncelleme: 24.1.2025 13:27

O otel güvenlik çemberinde: Otellerin doluluk oranı yüzde 40'a kadar düştü

238 kişinin konakladığı yangın faciasıyla hayatını kaybeden 78 kişiden 36'sının çocuk olduğu öğrenildi. Yangın öncesi neredeyse tamamen dolu olan Kayak merkezindeki diğer otellerin doluluk oranı yüzde 40’a kadar düştü. Facianın yaşandığı Otel çevresinde güvenlik çemberine alındı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
O otel güvenlik çemberinde: Otellerin doluluk oranı yüzde 40’a kadar düştü

238 kişinin konakladığı otelde hayatını kaybeden 78 kişiden 36'sının, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar olduğu öğrenildi.

OTEL ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yanan otelde AFAD ve itfaiye ekipleri çalışmalarını tamamladı. Soruşturmayı yürüten savcılar ve bilirkişi heyeti otelde incelemelerde bulundu. İlk günden bu yana yanan otelin önünde bulunan itfaiye ve AFAD ekiplerinin de büyük kısmı bölgeden ayrıldı. Az sayıda ekip, kayak merkezinde bekleyişini sürdürürken, otelin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Otelin etrafı güvenlik çemberine alınırken, askerler otele kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor.

OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 40 DÜŞTÜ

Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gelmeyi planlayan tatilcilerin birçoğu rezervasyonlarını iptal etti. Sömestir tatillerinde yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaşan otellerde yangın nedeniyle doluluk oranları yüzde 40'a kadar düştü.

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O otel güvenlik çemberinde: Otellerin doluluk oranı yüzde 40'a kadar düştü
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