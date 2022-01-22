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Giriş Tarihi: 22.1.2022 12:15 Son Güncelleme: 22.1.2022 12:24

O Ses Türkiye şampiyonu Artvin’de horonlarla karşılandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
O Ses Türkiye şampiyonu Artvin’de horonlarla karşılandı

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığı ve sunuculuğunda yayınlanan O Ses Türkiye müzik yarışmasında Hasan Koçak’ın şampiyonluğu, memleketi Artvin’in Yusufeli ilçesinde horonlarla kutlandı.

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığı ve sunuculuğunda yayınlanan O Ses Türkiye müzik yarışmasında Hasan Koçak'ın şampiyonluğu, memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesinde horonlarla kutlandı.



O Ses Türkiye'nin başından beri sesiyle dikkat çeken Hasan Koçak finalde 10. sezonun şampiyonu oldu. Genç yarışmacının şampiyonluğu memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesinde büyük coşkuyla karşılandı. Uzun ara kuyrukları oluşurken, ilçe merkezinde toplanan çok sayıda vatandaş tulum eşliğinde horan oynayarak Hasan Koçak'ın şampiyonluğunu kutladı.

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O Ses Türkiye şampiyonu Artvin’de horonlarla karşılandı
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