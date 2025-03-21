O zanlı tutuklandı!

Serdivan İlçesi'nde marketi bulunan Doğan G. kira anlaşmazlığı nedeniyle işyeri sahibini pompalı tüfekle öldürdükten sonra 2 işyerini kurşunlayıp, 1 eve de mermi yağdırmıştı. Polis tarafından yakalanan zanlı bugün Sakarya Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Doığan G. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayda öldürülen mühendis Mehmet Bal için bugün Adapazarı Hızırtepe Mahallesi Lokman Hekim Camii'nde Cuma namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'in yanı sıra kalabalık bir cemaatin katıldığı törende Bal ailesi taziyeleri kabul etti. Cuma Namazı sonrasında cenaze namazı kılınan Mehmet Bal gözyaşları arasında Erenler İlçesi Merkez Mezarlığında toprağa verildi.