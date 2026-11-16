ÖBA Kasım seminerleri nasıl izlenir, ne zaman bitecek? Öğretmenlerin mesleki çalışma takvimi!

Eğitimlerin başlamasıyla birlikte ÖBA sistemine giriş, seminer videolarının izlenmesi ve katılımın tamamlanması için izlenecek adımlar araştırılmaya başlandı. MEB'in belirlediği süre içerisinde eğitimlerini bitirmek isteyen öğretmenler, programın ayrıntılarına odaklandı.
Öğretmenler, kasım dönemi mesleki çalışma seminerlerini www.oba.gov.tr adresi üzerinden izleyebilecek. MEBBİS veya e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yaptıktan sonra "2026 Kasım Dönemi Mesleki Çalışma Semineri" seçilerek eğitim videolarına ulaşılabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kasım dönemi mesleki çalışma seminerleri, 16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de erişime açıldı. Öğretmenler, ÖBA üzerinden sunulan eğitim içeriklerini 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Belirlenen süre içerisinde eğitimlerini bitiren öğretmenler, kasım dönemi mesleki çalışmalarını yerine getirmiş sayılacak.
Öğretmenler, kasım dönemi mesleki çalışma eğitimlerine www.oba.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Platforma MEBBİS veya e-Devlet bilgileriyle giriş yapıldıktan sonra ilgili seminerin seçilmesi gerekiyor.
ÖBA Kasım seminerlerini izlemek için şu adımlar takip edilebilir:
ÖBA'da yayımlanan seminerin ana konu başlıkları şöyle:
Millî Eğitim Akademisi Tanıtımı
Maarifin Kalbinde Oyun
Ortak Sınav Sistemi
Eğitim Ortamlarında Zorlaştırıcı Yaşantılar, Önleyici ve İyileştirici Yaklaşımlar
Öğretmen Olmak
Medya, Eğitim ve Kültür