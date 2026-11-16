ÖBA Kasım seminerleri nasıl izlenir, ne zaman bitecek? Öğretmenlerin mesleki çalışma takvimi!

ÖBA KASIM SEMİNERLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kasım dönemi mesleki çalışma seminerleri, 16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de erişime açıldı. Öğretmenler, ÖBA üzerinden sunulan eğitim içeriklerini 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Belirlenen süre içerisinde eğitimlerini bitiren öğretmenler, kasım dönemi mesleki çalışmalarını yerine getirmiş sayılacak.