Haberler Yaşam Haberleri ÖBA Kasım seminerleri nasıl izlenir, ne zaman bitecek? Öğretmenlerin mesleki çalışma takvimi!
Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:23

ÖBA Kasım seminerleri nasıl izlenir, ne zaman bitecek? Öğretmenlerin mesleki çalışma takvimi!

Kasım ara tatilinin başlamasıyla birlikte öğretmenler için mesleki çalışma dönemi de başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitimler, çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Seminerlere katılacak öğretmenler, son katılım tarihini araştırmaya başladı. Peki, ÖBA Kasım seminerleri nasıl izlenir, ne zaman bitecek?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ÖBA Kasım seminerleri nasıl izlenir, ne zaman bitecek? Öğretmenlerin mesleki çalışma takvimi!
  • ABONE OL

Eğitimlerin başlamasıyla birlikte ÖBA sistemine giriş, seminer videolarının izlenmesi ve katılımın tamamlanması için izlenecek adımlar araştırılmaya başlandı. MEB'in belirlediği süre içerisinde eğitimlerini bitirmek isteyen öğretmenler, programın ayrıntılarına odaklandı.

ÖBA KASIM SEMİNERLERİ NASIL İZLENİR?

Öğretmenler, kasım dönemi mesleki çalışma seminerlerini www.oba.gov.tr adresi üzerinden izleyebilecek. MEBBİS veya e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yaptıktan sonra "2026 Kasım Dönemi Mesleki Çalışma Semineri" seçilerek eğitim videolarına ulaşılabilecek.

EĞİTİME KATILMAK İÇİN TIKLAYIN!

ÖBA KASIM SEMİNERLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kasım dönemi mesleki çalışma seminerleri, 16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de erişime açıldı. Öğretmenler, ÖBA üzerinden sunulan eğitim içeriklerini 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Belirlenen süre içerisinde eğitimlerini bitiren öğretmenler, kasım dönemi mesleki çalışmalarını yerine getirmiş sayılacak.

Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, okullar hangi gün açılacak? MEB 2026-2027 eğitim takvimi!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ÖBA KASIM SEMİNERLERİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Öğretmenler, kasım dönemi mesleki çalışma eğitimlerine www.oba.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Platforma MEBBİS veya e-Devlet bilgileriyle giriş yapıldıktan sonra ilgili seminerin seçilmesi gerekiyor.

ÖBA Kasım seminerlerini izlemek için şu adımlar takip edilebilir:

  1. www.oba.gov.tr adresine giriş yapın.
  2. MEBBİS veya e-Devlet üzerinden kimlik doğrulama işlemini tamamlayın.
  3. Eğitimler bölümünden 2026 Kasım Dönemi Meslekî Çalışma Semineri başlığını bulun.
  4. Seminer sayfasındaki Eğitime Katıl seçeneğine tıklayın.
  5. Açılan eğitim içeriklerini tamamlayarak ilerleme durumunuzu kontrol edin.

2026 KASIM ÖBA SEMİNER KONULARI NELER?

ÖBA'da yayımlanan seminerin ana konu başlıkları şöyle:

Millî Eğitim Akademisi Tanıtımı

Maarifin Kalbinde Oyun

Ortak Sınav Sistemi

Eğitim Ortamlarında Zorlaştırıcı Yaşantılar, Önleyici ve İyileştirici Yaklaşımlar

Öğretmen Olmak

Medya, Eğitim ve Kültür

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ÖBA Kasım seminerleri nasıl izlenir, ne zaman bitecek? Öğretmenlerin mesleki çalışma takvimi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA