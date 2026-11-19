2027 Ocak ayı yaklaşırken memur zammı hesaplamaları yeniden gündeme geldi. Kamu çalışanlarının alacağı zam oranı, açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. Öğretmen, polis, hemşire ve doktor başta olmak üzere farklı meslek gruplarında memur maaşı ne kadar olacak sorusuna yanıt aranıyor.
TÜİK verilerine göre 2026'nın ikinci yarısında aylık enflasyon temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-ekim dönemini kapsayan dört aylık enflasyon yüzde 8,28'e ulaştı. Bu verilerle birlikte 2027 Ocak memur zammı hesaplamalarında ilk dört aylık tablo netleşti.
Ocak 2027 memur zammının kesinleşmesi için kasım ve aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltti. Önceki tahmine göre 1,5 puanlık artış yapılırken, 2027 ve 2028 yılı beklentileri sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 13,5 olarak açıklandı.
Yüzde 29,5'lik tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,97 olması hesaplanıyor. Bu senaryoda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 2,78'e, toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış oranı ise yüzde 7,91'e ulaşacak.
Söz konusu artışın gerçekleşmesi durumunda en düşük memur maaşının 70 bin 224 TL'den 75 bin 779 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 31 bin 527 TL 77 kuruştan yaklaşık 34 bin 21 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Bu rakamlar Merkez Bankası tahminine dayalı senaryoyu yansıtıyor; kesin zam oranı henüz belli olmadı.
Merkez Bankası tahmininin yanı sıra Orta Vadeli Program (OVP), Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKE) beklentileri de zam hesaplamalarında öne çıkıyor.
OVP tahminine göre altı aylık enflasyonun yüzde 9,04 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda toplam zam oranının yüzde 7 olması öngörülüyor.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63, altı aylık enflasyon tahmini yüzde 10,08 olarak açıklandı. Bu senaryoda zam oranının yüzde 8,02'ye ulaşabileceği hesaplanıyor.
En yüksek beklenti ise Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nden geldi. FKE'nin yüzde 30,06'lık yıl sonu enflasyon tahminine göre altı aylık enflasyonun yüzde 10,45 olması bekleniyor. Böylece toplam zam oranının yüzde 8,39'a yükselmesi ve en düşük memur maaşının 76 bin 116 TL'ye çıkması öngörülüyor.
Ocak 2027 maaş zammına ilişkin tahminler doğrultusunda memur maaşları yeniden hesaplandı. Uzman doktor, profesör, polis, öğretmen ve hemşire başta olmak üzere farklı meslek gruplarının tahmini zamlı maaşları tabloda yer aldı.
Hesaplamalar, mevcut maaşlar üzerinden yüzde 7,91'lik artış esas alınarak yapıldı. Rakamlar tahmini olup kesinleşmiş maaşları yansıtmıyor.