MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Ocak 2027 memur zammının kesinleşmesi için kasım ve aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltti. Önceki tahmine göre 1,5 puanlık artış yapılırken, 2027 ve 2028 yılı beklentileri sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 13,5 olarak açıklandı.

Yüzde 29,5'lik tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,97 olması hesaplanıyor. Bu senaryoda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 2,78'e, toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış oranı ise yüzde 7,91'e ulaşacak.

Söz konusu artışın gerçekleşmesi durumunda en düşük memur maaşının 70 bin 224 TL'den 75 bin 779 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 31 bin 527 TL 77 kuruştan yaklaşık 34 bin 21 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Bu rakamlar Merkez Bankası tahminine dayalı senaryoyu yansıtıyor; kesin zam oranı henüz belli olmadı.