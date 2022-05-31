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Giriş Tarihi: 31.5.2022

Oda arkadaşı 2 üniversiteli genç kız kaza kurbanı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Oda arkadaşı 2 üniversiteli genç kız kaza kurbanı
UŞAK'TA yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı. Uşak-İzmir kara yolundaki bir akaryakıt istasyonundaki marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Mısra Buse Uğurlu (25) ve Sude Ürer'e (23), Hüseyin Kaya'nın (28) kullandığı 64 AH 424 plakalı otomobil çarptı. Uşak Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 3. Sınıf öğrencisi olan Uğurlu ile yurtta oda arkadaşı olan Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ürer olay yerinde hayatını kaybetti. Takla atarak akaryakıt istasyonundaki park halindeki iki tıra çarparak durabilen otomobilin ağır yaralanan sürücü Kaya da hastaneye kaldırıldı.

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Oda arkadaşı 2 üniversiteli genç kız kaza kurbanı
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