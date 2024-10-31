Oda seçimine şantaj karıştı! Başkan rakibine şantaj yaptı, davalık oldu

M.B. ifadesinde, kendisine uygunsuz görüntülerinin gönderildiğini, kendisinin seçimlerde itibarının kaybettirilmesi için şantaja uğradığını olay nedeniyle Ankara'da bir meslek odası başkanı olan M.Y.'den şikayetçi olduğunu söyledi. Soruşturma kapsamında bilgi sahibi olarak dinlenen M.K., M.Y.'nin kendisine müştekiye ait görüntüleri atarak "Bunlarla mı Ankara'yı yönetmeye talipsiniz" dediğini söyledi.

BAŞKANIN 8 YIL HAPSİ İSTENDİ

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oda başkanı M.Y. hakkında 'Şantaj' ve 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, müştekinin rızası dışında görüntülerinin çekildiği, bu görüntüler kullanılarak para talep edildiği kaydedildi. Şüphelinin suçu kabul etmese de görüntülerin paylaşıldığı numaranın kendisine ait olduğu, tespit edilemeyen kadın ile fikir ve işbirliği içerisinde olabileceği değerlendirildiği aktarıldı. Hazırlanan iddianame Polatlı 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.