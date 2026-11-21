İzmir
'de 8 yıl önce meydana gelen olayda, bir huzurevinde kalan Fatma Uraz'a, bakıcılar tarafından banyo yaptırıldığı sırada, suyun fazla sıcak olması nedeniyle yanıklar oluştu. Yaşlı kadın bir süre sonra öldü. Ailenin şikâyeti üzerine hastası fenalaşınca huzurevine gelmeyen huzurevinin doktoru Naciye S. (58) hakkında dava açıldı. Doktor 21 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı. Karar istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi ödül gibi cezayı bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. İstinaf kararında doktor Naciye S.'nin hastayı sağlık kuruluşuna yönlendirmemesi nedeniyle hatasının bulunduğu belirtildi.