Ödül için yarıştılar kardeşlik için buluştular

Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın 2'incisine Türkiye genelinde 25 bin lise öğrencisi başvurdu. Türkiye'nin düşünce ve bilgi dünyasını genişletmeyi hedefleyen yarışma, Eğitimde Bir Adım Ötesi inisiyatifinde, Millî Eğitim Bakanlığı ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliği içerisinde gerçekleşirken, 81 ildeki yarışmalarda 5 aylık maratonda elemeler yapıldı. İstanbul'daki 81 ilin birincilerin katıldığı yarı finalin ardından sponsorluğunu Türk Telekom, medya sponsorluğunu ise Turkuvaz Medya'nın üstlendiği yarışmanın finali Turkuvaz Medya Grubu'nun stüdyolarında yapıldı. Büyük final heyecanı ise dün Atv ekranlarında moderatörlüğünü Atv Ana Haber Spikeri Cem Öğretir'in yaptığı yarışmada heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışmada, sadece bilgi birikimi değil, aynı zamanda soğukkanlılık, konsantrasyon ve problem çözme becerileri de sınandı.Türkiye'nin en parlak genç zihinlerini bir araya getiren TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın birinci ise Ankara'da Muradiye Eryaman Sevgi Fen Lisesi'nde öğrenim gören 11. Sınıf Öğrencisi ikizler oldu. Hasan ve Hüseyin Aktepe (16) kardeşler, elde etikleri zaferle birlikte 200 bin TL'lik ödülün de sahibi oldu. İkincilik ödülü olan 100 bin TL'yi, Bursa'da Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Sılanur Aydın ve Amine Çobanbaşı kazandı. Yarışmanın üçüncüsü ise Sakarya'da Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören Rabia Karagüzel ve Zeynep Neva Yılmaz olurken, 50 bin TL para ödülünü de kazandılar. Sıralamaya giren takımlara danışmanlık yapan öğretmenlere ise sırasıyla; 60 bin TL, 40 bin TL, 20 bin TL ödül verildi.Ödülleri gençlere bizzat Cem Öğretir verirken, yarışma sonunda SABAH'a açıklamalarda bulunan Öğretir, "Bence bu yarışma hem izleyen hem de bu yarışmaya katılan arkadaşlar için itici bir güç olacaktır. Çünkü sadece bilgiyi öğrenmek değil, aynı zamanda bunu paylaşabilmek, bunu gösterebilmek ve hayata katabilmek de çok önemli. Yarışmaya katılan arkadaşlarımız da bunun vurgusunu yaptı. Bu yarışmaya katılan arkadaşlarımız hem kültür dünyalarını çok genişletiyorlar hem düşün dünyalarında bambaşka alemlere gidiyorlar ve bunu paylaşıyorlar" dedi.TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın yarı finali ise geçtiğimiz cumartesi günü NUN Okulları'nda gerçekleştirildi. Programda Dr. Berat Albayrak ve Dr. Esra Albayrak konuşmalar yaptı. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, "Bugün buraya Türkiye'nin seksen bir vilayetinden geldiniz. Sadece bilgi yarıştırmak için burada değilsiniz. Birbirinizi tanımak, birbirinizi sevmek, memleketinizi sevmek için buradasınız" dedi."Ankara'da Muradiye Eryaman Sevgi Fen Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi Hasan Aktepe (16) yarışmaya nasıl hazırlandıklarını şöyle anlattı: "Öncelikle yarışmaya katılmak özgüvenimi geliştirdi. Ciddi eserler üzerine mütalaalar yapmakta ufkumu açtı. Hem dünyaya hem de kendime olan bakış açımı değiştirdi" İkiz kardeşi Hüseyin Aktepe ise (16) "Bizim için gerçekten geliştirici oldu. Kitapları okuduktan sonra detaylı bir şekilde not almak ve akılda kalması açısından büyük katkı sağlıyor. Gerçekten yarışmayı düzenleyen paydaşlara da çok teşekkür ederim, çok güzel bir organizasyon." ifadelerini kullandı.