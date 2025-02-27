Ödüllü kemancı Laçin 18 yıldır organ nakli bekleyen kadına can oldu!

Organ da bilindiği üzere Mersin'de trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen genç bir kızımızın organıydı. Ailesi, organlarını bağışladı. Birçok insana hayat umudu oldu. Biz de Kayseri'de yaklaşık 18 yıldır böbrek bekleyen diyalize giren bir kadın hastaya organını naklettik. Başarılı bir operasyon oldu. Hastamız 18 yıl sonra idrar çıkarmaya ve diyalize girmemeye başladı. Sosyal yaşantısına döneceği için çok umutlu olmaya başladı. Hem üzüldük hem de sevindik" dedi...