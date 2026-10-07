Odunlukta donmuş cansız bedeni bulunmuştu! Acılı aile feryat etti: ‘Eksi 30 derecede baygın bırakmak cinayettir’

'BİR KİŞİYİ DEĞİL, 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER'

Oğlunun ölümünden kısa süre sonra eşini de kaybeden Saniye Ertekin ise "Eşim oğlunun acısına dayanamadı. Eşimin ölümüne de sanıklar sebebiyet verdi. Bir kişiyi öldürmediler. Ben de ölüm döşeğindeyim. Rahatsızım bana çocuğum bakıyordu. Ben yüzüstü kaldım, yalnız yatıyorum. Ben mahkemelerin adaletine güveniyorum. Onları bırakmasınlar. İnsan hayatı bu kadar mı ucuz?" dedi.

Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan 2 şüpheli, 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi' suçundan yargılanacak.

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