Öfkeli baba dehşet saçtı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir baba, 16 yaşındaki kızı ile görüştüğü gerekçesiyle 20 yaşındaki bir genci bıçaklayarak öldürdü. Gazipaşa ilçesinde önceki gün vatandaşlar, İnceğiz Mahallesi'nde yol kenarında bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yasin Erdem Bayır'ın 13 bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Bayır'ın ensesi, boynu ve vücudunun farklı bölgelerinde bıçak yaraları bulunduğu belirlendi. Olay yerinde Bayır'ın yanında motosikleti de bulundu. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili yaptığı araştırmada, Bayır'ın 16 yaşındaki B.Ö. isimli kız ile görüştüğü belirlendi. Yaklaşık bir hafta önce yurttan kaçtığı belirtilen liseli B.Ö.'nün, Bayır'ı evinin yakınına çağırdığı iddia edildi. Yasin Erdem Bayır'ın Alanya'dan kızla görüşmek için Gazipaşa'ya geldiği öğrenildi.

GENÇ KIZIN BABASI BIÇAKLADI

Yapılan araştırmada, Bayır'ın burada genç kızın 47 yaşındaki babası Mustafa Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından Mustafa Ö. kısa sürede yakalandı. Mustafa Ö.'nün ifadesinde olayı kabul ettiği ve olayda kullandığı bıçağın yerini jandarma ekiplerine gösterdiği öğrenildi. Mustafa Ö.'nün gösterdiği bölgede arama yapan ekipler, olay yerinin yaklaşık 500 metre aşağısındaki ormanlık alanda, bir taşın altında bıçak buldu. Mustafa Ö. gözaltına alınırken kızı B.Ö. de ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Mustafa Ö. ile kızı B.Ö. sevk edildiği adliyede tutuklandı.