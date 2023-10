Öfkeli eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 1’i ağır olmak üzere 2 yaralı

Sakarya'nın Karasu İlçesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde saat 00.10 sırasında market ve aperatifçi dükkanı işleten Kutlu M.Ç., iş yerine gelen nikahlı eşinin ilk evliliğinden olan oğlu 27 yaşındaki Doğukan Davulcuoğlu ile ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma sırasında tansiyon an be an büyürken bir anda kavga çıktı. Olay sırasında iddiaya göre Kutlu M.Ç., yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sırasında üvey oğlu Doğukan Davulcuoğlu, 23 yaşındaki eşi Melek D. ve yanındaki arkadaşları M.F.Y yaralandı.

Can pazarı yaşanan o anlarda çevre sakinleri durumu 112 Acil Servis Komuta merkezi'ne ihbar etmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kanlar içindeki yaralılar Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste yapılan müdahale sırasında ağır yaralanan ve kan kaybeden Doğukan Davulcuoğlu hayatını kaybetti. Ağır yaralı arkadaş M.F.Y. ile eşi Melek D. ise hastanedeki ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Merkez Kampüsüne sevk edildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren M.F.Y.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olaydan sonra olay yerinden kaçan Kutlu M. Ç. ise bir süre sonra Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalandı. Olayla ilgili olarak Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü çok yönlü soruşturma başlattı.