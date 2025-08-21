Öfkeli kadın dehşet saçtı! Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

Olay, sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Sancak 1. Sokak üzerindeki bir site bahçesinde meydana geldi. H.A. isimli kadın, aile içi sorunlar yaşadığı eşi U.A. ile site bahçesinde karşılaştı. Yaşanan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamayan H.A. eşi U.A.'ya bıçakla saldırdı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Karın ve koluna aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Eşini yaralayan H.A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.