Öfkeli koca dehşet saçtı: Eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini bıçakladı!





"KIZIM TEPEDEN TIRNAĞA KAN OLDU!"

Mustafa S.nin eşi Merve S. ise ifadesinde, "Olay günü annem, babam ve kızım boşanma dilekçesi için avukata gidip gelmişti. Babamı evindeydik. Saat 18.30 gibi Mustafa'nın yan tarladan eve doğru geldiğini gördüm. Hemen mutfak penceresi ve çelik kapıyı kapattım. Oturduğumuz odanın penceresinin birini kapattım. Diğerini kapatmaya çalışırken, sinekliği ittirip içeri girdi ve beni yumrukla dövmeye başladı. Hatta kızımın beşiğini de kırdı. Anne yapma diye sesleniyordu. Başıma dikilip 'sen boşanırsan seni de çocuğu da öldürürüm' dedi. Benden ayrılırsan sen kötü yola düşersin, dedi. Cebinden bıçak çıkarıp, ensemden ve sırtımdan bıçakladı. Çocuğum kucağımdaydı. Kızım tepeden tırnağa kan oldu. Ben hemen KADES'e bastım. Sonra annemi ve babamı bıçakladı. Sanık dışarı çıkıp kaçtı. Ambulanslar geldi. Hastaneye kaldırıldık. Beni annemi, babamı bıçakla öldürmeye çalışan bu kişiden şikayetçiyim" dedi.



"6 YERİMDEN BIÇAKLADI"

Damadı tarafından bıçaklanan Ramazan S. ise kan donduran anları mahkemede anlattı. "Ben damadım dedim. Onu sevdim. Ona hiç kötü bir şey söylemedim. Pencereden içeri girdiği anda bıçağı çıkarıp 3 yerimden yaraladı. Kendimi kurtarmak için kaçtım. Arkamdan gelerek 3 kez daha bıçakladı. Evime zorla giren kızımı, eşimi ve beni öldürmeye çalışan bu kişiden şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kızım avukata boşanma vekaletnamesi verdiği için bu eylemi yaptığını zannediyorum" ifadelerini kullandı.



"SİYAH ELDİVEN VARDI..."

Damadı tarafından bıçaklanan Ülkü S. ise, "Boşanma dilekçesi için avukata gidip dönmüştük. Sanık bizi takip etmiş. Sanığın geldiğini görünce kızım Merve camları kapattı. Pencerenin sinekliğini yırtıp içeriye girdi. Kızımı dövmeye başladı. Eşimi ittirdi. Elinde siyah eldiven vardı. Cebinden bir şey çıkardı. Önce eşime sonra Merve'ye soktu. Sanığa yapma diye yalvardım. Beni de 3 yerimden bıçakladı. Bize hakaretler edip küfretti. Benden boşanmayacaksın diye söyledi. Şikayetçiyim" diye konuştu.