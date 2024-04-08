SURVİVOR’DA OGEDAY DİSKALİFİYE Mİ OLACAK? Survivor’da Ogeday yarışmadan ayrılacak mı, diskalifiye mi olacak?

Erkek yarışmacılar arasında en yüksek başarı oranına sahip olan eski şampiyon Ogeday Girişken, ada konseyinde yaşanan gerilim ile gündemde. Acun Ilıcalı'nın Ogeday Girişken için söylediği sözler sosyal medyada gündeme olurken yarışmanın sıkı takipçileri "Survivor Ogeday elendi mi, diskalifiye edildi mi" sosuna yanıt aramaya başladı. Peki, Survivor Ogeday yarışmadan ayrılacak mı, diskalifiye mi olacak? İşte detaylar.
SURVİVOR'DA OGEDAY GİRİŞKEN KRİZİ
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 79. bölümde gergin anlar yaşandı. Yeni bölümde Acun Ilıcalı ve Ogeday Girişken arasındaki gerilim damga vurdu.
Ada konseyinde yaşananların ardından sosyal medyada gerginliğin sebebi merak edilirken yarışamanın sıkı takipçileri, "Ogeday diskalifiye mi olacak" merak etmeye başladı.
SEZONUN EN HAYAL KIRIKLIĞI GÜNÜ!
Acun Ilıcalı'nın sert sözlerine maruz kalan Girişken'in şaşkınlık yaşarken Ilıcalı ile Girişken arasında geçen diyalog şu şekilde:
Acun Ilıcalı: Bunun sebebini seyircilerimiz iki gün sonra anlayacak. Öyle konuşalım, sonra sen de mahcup olma!
Ogeday: Ama şu an bana ağır bir misyon yüklüyorsunuz.
Acun Ilıcalı: Benim gözümde bu bütün sezonun en hayal kırıklığı günüdür. Bu yaşadığımızı ne biz yaşarız, ne de seyirciye yaşatırız.
Ogeday: Şu an bu eleştirinin bana ağır olduğunu düşünüyorum.
Acun Ilıcalı: Dediklerimin hepsinin arkasındayım.
OGEDAY GİRİŞKEN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?
Ogeday Girişken'in diskalifiye olup olmayacağı ekrana gelecek olan yeni bölümde belli olacak. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.