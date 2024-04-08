SURVİVOR’DA OGEDAY DİSKALİFİYE Mİ OLACAK? Survivor’da Ogeday yarışmadan ayrılacak mı, diskalifiye mi olacak?

SEZONUN EN HAYAL KIRIKLIĞI GÜNÜ!

Acun Ilıcalı'nın sert sözlerine maruz kalan Girişken'in şaşkınlık yaşarken Ilıcalı ile Girişken arasında geçen diyalog şu şekilde:

Acun Ilıcalı: Bunun sebebini seyircilerimiz iki gün sonra anlayacak. Öyle konuşalım, sonra sen de mahcup olma!

Ogeday: Ama şu an bana ağır bir misyon yüklüyorsunuz.

Acun Ilıcalı: Benim gözümde bu bütün sezonun en hayal kırıklığı günüdür. Bu yaşadığımızı ne biz yaşarız, ne de seyirciye yaşatırız.

Ogeday: Şu an bu eleştirinin bana ağır olduğunu düşünüyorum.

Acun Ilıcalı: Dediklerimin hepsinin arkasındayım.