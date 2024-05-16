ÖGG SINAV SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! EGM ile 108. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

108. Dönem ÖGG sınavı sonuçları açıklandı duyurusu için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamalara çevrildi. EGM tarafından Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan tarihinde yapıldı. Sürecin ayrıntılarına yayımlanan talimat duyurusunda yer verilmişti. Peki; ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi ile ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı…
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Sınav sonuç tarihi, EGM tarafından paylaşılan kılavuzda yer aldı. Buna göre ÖGG 108. dönem sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.
108. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
108. Dönem ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınavpuan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekiyor.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecek.