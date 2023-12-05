Oğlu öldürülen baba: Onun oğlu bana bir hatayla gelseydi, ben böyle yapmazdım

Eskişehir'de oturan Suat Akarsu, haziran ayında, husumetlisi Erol Aydoğan'ın Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evine gitti. İddiaya göre; sokakta çıkan tartışmada ikili birbirlerine küfretti. Sesleri duyup, evden inen Erol Aydoğan'ın oğlu Emir Efe Aydoğan, çıkan arbedede Suat Akarsu'yu bıçakladı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akarsu, kurtarılamadı. Gözaltına alınan baba ile oğlu, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin hazırladığı iddianameyle Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede baba ve oğlu hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar Emir Efe Aydoğan ile babası Erol Aydoğan katıldı. Duruşmada öldürülen Suat Akarsu'nun yakınları ile taraf avukatları da yer aldı.

'BIÇAKLA SUAT'A VURDU'

Mahkemede tanık olarak dinlenen Aykut Akyol, baba ve oğlun ölen Suat'a saldırdığını belirterek olay gecesi yaşananları şöyle anlattı:

"Olaydan birkaç gün önce Suat ile sanık Erol'un oğlu Aytaç ile maktul Suat arasında şakayla karışık küfürleşme olmuş. Aytaç'ın küfürleri Suat'ın zoruna gitmiş. Biz yoldayken Suat, konuyu açtı. Sonrasında Aytaç'ı telefonla aradı. Telefonda karşılıklı küfürleştiler. Suat, 'Aytaç'ın babasının yanına gidelim, konuşalım ve olayı tatlıya bağlayalım' dedi. Suat zili çaldı, ben de seslendim ama çıkan olmadı. Tam evin oradan ayrılacakken, sanıklar Erol ve oğlu Emir arkamızdan Suat'a saldırdılar. Ben araya girdim. Sanık Erol ve Suat'ın ellerinde bıçak görmedim. Emir'in elinde bıçak vardı. Bıçakla Suat'a vurdu. Ben araya girerken bana da bıçakla vurdu" dedi.

DURUŞMADA TARTIŞMA ÇIKTI

Tanık ifadelerinin ardından Suat Akarsu'nun babası Erol Akarsu, öfkelenerek tutuklu sanık Erol Akarsu'ya hakaret etti. Taraflar arasında tartışma çıkarken, polisin müdahalesiyle iki tarafın yakınları salondan çıkarıldı.

Öldürülen Suat'ın babası Erol Akarsu, tutuklu Erol Aydoğan'ın 40 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Her şey meydanda. Erol, benim 40 yıllık arkadaşım. Oğluma nasıl kıydı bilmiyorum. Evlerimizin arası 100 metre. Onun oğlu bana bir hatayla gelseydi, ben böyle yapmazdım. Oğlumu kasıtlı şekilde öldürmüşler. Şikayetçiyim" diye konuştu.

'YAŞADIKLARIM KOLAY DEĞİL'

Suat Akarsu'yu 'Kasten öldürmek'le suçlanan sanık Emir Efe Aydoğan ise mahkemedeki ifadesinde, "Yaşadıklarım kolay değil. O durumda kim olsa, aynı şeyi yapardı. Ben kendimi, babamı ve hanemi korudum. Hane demek namus demek, baba demek de namus demektir. Öldürme kastım yoktu. Tanık Aykut da olayları olduğu gibi anlatmadı. Ben yaralandıktan sonra, kendimi ve babamı korumak için belimdeki bıçağı çıkardım. Bıçağı öldürme ya da yaralama kastıyla savurmadım" dedi.

Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin ardından sanık Emir Efe ile babası Erol Aydoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.