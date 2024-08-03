Oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti

Dün akşam saat 19.30 sıralarında İlçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanında yaşanan silahlı saldırıda kurşun yağmuruna tutulan ve göğsüne isabet eden kurşunlar ile ağır yaralanan 47 yaşındaki İlhami Vural kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vural'ın cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildiği belirlendi.

İddiaya göre 47 yaşındaki İlhami Vural ailevi sorunlar nedeniyle arası açık olan 20 yaşlarındaki oğlu tarafından silahla vurulduğu belirtilirken olayın ardından savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, Polis ekipleri olay mahallinde ve çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili araştırma başlatarak zanlının tespiti ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.