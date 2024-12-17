Oğlum öldü ancak hesap veren olmadı

İzmir Torbalı'da oturan İpek Yeşilçam Avcı ile Ünal Avcı çifti, gözlerinde şaşılık olan tek çocukları Ege'yi ameliyat için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. 10 Aralık 2018'de ameliyata alınan Ege'ye, anestezi sırasında 19 dakika boyunca oksijen yerine azot gazı verilince kalbi durdu ve beyninde ödem oluştu. 2 ay tedavi gören Ege, serebral palsi (beyin felci) hastası oldu ve kendisine yüzde 100 engelli raporu verildi. 19 kişi hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yatağa bağımlı olarak 10 yaşına gelen Ege, 15 Aralık'ta verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Anne İpek Yeşilçam Avcı, evlatlarının ölümüyle bir kez daha yıkıldıklarını ifade etti. Avcı, "Olayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen dava sonuçlanmadı. Oğlum öldü ancak ihmali bulunanların hala hesap vermedi" dedi. DHA