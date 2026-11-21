Giresun'da 28 Nisan'da iki grup arasında çıkan tartışmada arabuluculuk yapmak isterken Nurettin Can Talıç'ın (18) bıçaklayarak öldürdüğü 19 yaşındaki Utku Konak'ın annesi Aysel Akkaya, SABAH'a çarpıcı iddialarda bulundu.

Olay günü, aralarında husumet bulunan A.Y. (17) ile Nurettin Can Talıç (18) önce Elmalı Parkı yakınlarında buluşmaya karar verdi. A.Y., üniversite öğrencisi Utku Konak'ın (19) da aralarında bulunduğu 5 arkadaşı ile parka geldi. Kendilerini bekleyen kalabalığı fark eden Utku, "Siz bekleyin, ben arabulucu olarak konuşayım" diyerek arkadaşı Refikhan ile karşı grubun yanına gitti. Babası Ali Talıç (59) ve amcası Hicabi Talıç (61) ile olay yerine gelen Nurettin Can Talıç, sustalı olarak bilenen yasak nitelikteki bıçakla Konak'a saldırarak ağır yaraladı. Silah doğrultan amca Talıç da Utku'nun arkadaşlarının Utku'ya müdahale etmesini engelledi. Hastaneye kaldırılan Utku, kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında Hicabi Talıç ve tutuklu Nurettin Can Talıç hakkında "kasten öldürme" suçundan, Ali Talıç hakkında ise "tehdit" suçundan dava açıldı.

'BURADAN SAĞ ÇIKAMAZSIN'

Utku Konak'ın annesi Aysel Akkaya, SABAH'a yaptığı açıklamada; oğlunun hiçbir savunma imkânı yokken bıçaklandığını belirterek "Utku oraya gittiğinde elini uzatarak 'Selamün aleyküm' diyor. Ali Talıç, oğluna 'Ne gerekiyorsa yap, arkandayız. Gerisini hallederiz' diyor. Amcası da Utku'yu yakasından tutup sarsıyor. 'Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Seni buraya gömeriz. Buradan sağ çıkamazsın' diyor. Akkaya, yardıma koşan isimlere silah doğrultulduğunu belirterek "Kimse yardım etmeyecek. Bu çocuk burada ölecek" denildiğini öne sürdü. Acılı anne; "Azmettirici oldukları ortada ama tutuklanmadılar. Mahkemeye gülerek geldiler sonra gittiler" ifadelerini kullandı.