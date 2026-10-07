Konya
'da Merkez Meram ilçesinde 8 Aralık'ta meydana gelen olayda 13 yaşındaki T.F., futbol antrenmanı çıkışında arkadaşı H.B.G.'nin başına taşla vurdu. Günlerce yoğun bakımda tedavi gören H.B.G.'nin parçalanan kafatası kemiği titanyum parçalarıyla yeniden oluşturuldu. T.F., olayın ardından tutuklanıp 6 gün sonra tahliye edildi, soruşturma kapsamında 20 Aralık'ta yeniden tutuklandı. Ağır Ceza Mahkemesi, T.F.'yi 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Ceza, yaş indirimiyle 8 yıl 6 aya, kanun gereği 7 yıla, 'iyi hal' indirimiyle 5 yıl 10 aya düşürüldü. T.F. hükümle birlikte tahliye edildi. H.B.G.'nin babası Taha Yasin G. "Oğlumun ölmesi mi gerekiyordu" diyerek karara tepki gösterdi.