Oğlundan 2 gün sonra annesi de öldürüldü

Ordu
'nun Korgan ilçesinde 6 Ekim'de bıçaklanıp hayatını kaybeden Orhan Artça'nın (40) annesi Nezaket Artça (62), gittiği cinayet şüphelisinin ailesinin evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Korgan ilçesinde arazide yaşanan yol verme tartışmasında Orhan Artça, İbrahim E. (26) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından yakalanan İbrahim E. tutuklandı. Dün sabah Orhan Artça'nın annesi Nezaket Artça, İbrahim E.'nin ailesinin evine gitti. Artça, İbrahim E.'nin anneannesi E.A.'yı (72) başından yaraladı. Annesinin yaralandığını gören E.A.'nın kızı H.E. de Nezaket Artça'ya ruhsatlı tabancayla ateş etti. Nezaket Artça hayatını kaybetti. Başından yaralanan E.A. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, cinayet şüphelisi H.E. olayda kullandığı tabancayla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Mete Efendioğlu - Editör