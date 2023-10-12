Oğlunu öldüren baba tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde 10 Ekim'de meydana gelen olayda Serhat Oti, Yeni Sanayi Sitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Nurettin Oti'nin iş yerine gitti. Baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Nurettin Oti, kulübedeki av tüfeğiyle elektrikli bisiklet üzerindeki oğluna ateş açtı. Boynuna isabet eden saçmalarla kanlar içinde kalan Serhat Oti, kanlar içinde yere yığıldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Serhat Oti'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polise teslim olan Nurettin Oti ise gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Serhat Oti, toprağa verildi.

BABASINI DARP ETTİ İDDİASI

Öte yandan Serhat Oti'nin uzun süredir işsiz olmasından dolayı babası ile sürekli tartıştığı ve aralarının bozuk olduğu ortaya çıktı. Farklı tarihlerde babasını darbeden Serhat Oti'nin, uzaklaştırma kararı olduğu belirtildi. Emniyetteki ifadesinde, pişman olduğunu belirten Nurettin Oti, "Sürekli para istiyordu, hiç çalışmıyordu. Bundan dolayı kavgalıydık. Yine para istemek için yanıma geldi. Kavga edecektik, belliydi. Bisikletle bana çarptı" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurettin Oti, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.