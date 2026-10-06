Oğlunun hediyesini yıllarca masa süsü olarak kullandı: Gerçeği öğrenince bomba imha uzmanlarını çağırdı!

Oğlunun bir balıkçılık gezisi sırasında tesadüfen bulduğu yaklaşık 9 kiloluk bu demir nesne, Teksas'ta yaşayan Steve Martin'in ofisinde yıllarca en sevdiği dekorasyon parçası haline gelmişti. Eve gelen tüm misafirlerin ilgisini çeken, herkesin eline alıp incelediği bu objenin aslında 1860'lardan kalma bir Parrott top mermisi olduğunu kimse tahmin etmemişti.

Martin ve ailesi, objeyi sadece içi boşaltılmış bir "maket bomba" sanıyordu.