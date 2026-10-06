Oğlunun hediyesini yıllarca masa süsü olarak kullandı: Gerçeği öğrenince bomba imha uzmanlarını çağırdı!

Oğlunun bir balıkçılık gezisi sırasında tesadüfen bulduğu yaklaşık 9 kiloluk bu demir nesne, Teksas'ta yaşayan Steve Martin'in ofisinde yıllarca en sevdiği dekorasyon parçası haline gelmişti. Eve gelen tüm misafirlerin ilgisini çeken, herkesin eline alıp incelediği bu objenin aslında 1860'lardan kalma bir Parrott top mermisi olduğunu kimse tahmin etmemişti.
Martin ve ailesi, objeyi sadece içi boşaltılmış bir "maket bomba" sanıyordu.
Kamyon Şoförünün Dikkatli Gözü Hayat Kurtardı
Her şey, Martin'in evine gelen askeri geçmişi olan bir kamyon şoförüyle sohbet etmesiyle başladı. Masadaki objeyi fark eden şoför, bunun hiç de göründüğü kadar masum olmadığını ve içinde hala canlı patlayıcı barındırabileceğini söyledi.
Meğer İç Savaştan Kalma Bir Bombaymış!
Durumdan şüphelenen Martin, hemen Atascosa Bölgesi Şerif Ofisi'ni aradı. Kısa süre içinde eve Lackland Hava Üssü'nden bomba imha uzmanları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan hassas incelemenin ardından uzmanlar acı gerçeği açıkladı: Mermi tamamen aktifti ve patlamaya hazırdı.
Bomba imha ekipleri, 160 yıllık canlı mermiyi güvenli bir şekilde San Antonio yakınlarındaki bir askeri poligona götürerek fünye ile patlattı. Bölge Şerif Yardımcısı Eric Kaiser, "Bu tür askeri mühimmatların neredeyse 200 yıl sonra bile hala sağlam ve aktif olarak karşımıza çıkması gerçekten inanılmaz" dedi.
Yıllar Geçse Bile Tehlike Taşıyorlar
Uzmanlar, Amerikan İç Savaşı'ndan kalma bu tür patlamamış mühimmatların nadir de olsa hala yüzeye çıkabildiği konusunda uyarıyor. Benzer şekilde 2021 yılında Maryland'de, 2023 yılında ise ünlü Gettysburg Muharebe Alanı'nda yerin 50 santimetre altında aktif top mermileri bulunmuş ve imha edilmişti.
Yetkililer, bu tür tarihi askeri objelerin üretim tarihlerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, ilk üretildikleri günkü kadar ölümcül ve tehlikeli olmaya devam ettiğinin altını çiziyor.
Parrott Topu Nedir?
Steve Martin'in masasında patlamayı bekleyen bu mühimmat, Amerikan İç Savaşı'nın seyrini değiştiren en ölümcül silahlardan biri olan Parrott topuna (Parrott Rifle) aitti. 1860 yılında mucit Robert Parker Parrott tarafından tasarlanan bu namludan dolma toplar, o dönem için devrim niteliğindeydi.
Sıradan toplardan farklı olarak namlusunun içindeki yiv set yapısı sayesinde mermiyi döndürerek fırlatıyor, bu da inanılmaz bir menzil ve isabet oranı sağlıyorlardı. Kuzey Ordusu (Birlik) tarafından Güney'deki kalelere karşı acımasız bir etkiyle kullanılan Parrott topları, döneminin en yıkıcı teknolojisiydi. Uzmanlar, bu topların mermilerinin içindeki patlayıcı karışımın 160 yıl geçse bile kimyasal yapısını koruyabildiğini ve en ufak bir sarsıntı veya ısı değişimiyle infilak edebileceğini belirtiyor.