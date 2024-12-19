Oğlunun öldüğü kazaya şahit oldu

Konya'nın Sarayönü ilçesinde geçen 15 Ekim'de motosikleti ile işe giderken otomobilin çarpması sonucu ölen 16 yaşındaki Önder Durgut'un kazasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sokak içerisinde caddeye çıktığı sırada Tolga Kazan (23) idaresindeki otomobilin çarpması ile metrelerce havaya fırlayan talihsiz genç ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Durgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı anbean kameralar tarafından kaydedildi. Kameralardaki bir ayrıntı ise yürek burktu. Okulda çalışan anne Şakire Durgut, sabah oğluyla birlikte işe gitmek üzere evden çıktı. Motosikletiyle işe giden anne Şakire Durgut, kazayı görüp uzaktan kaza yerine bir süre baktıktan sonra işe doğru gitmeyi sürdürdü. Anne Durgut, işe gittikten bir süre sonra gelen telefonla kaza yapan kişinin oğlu olduğunu öğrendi.Vedat ve Şakire Durgut çifti, 5 çocuğundan en büyüğü olan Önder'i kaybetmenin hüznünü yaşıyor. Baba Vedat Durgut, "Önder işe gitmek için evden çıktı. Kısa süre sonra kaza olmuş. Otomobil Önder'e vurduğunda çocuğu havaya fırlatmış. Eşim kazayı görmüş. Çocuğum yerde yatarken 'anne' diye bağırmış ama eşim yüzünü görmediği için Önder olabileceğini düşünmemiş. Sonra beni arayıp, 'Burada bir çocuk kaza yaptı. Hemen gel bir bak. Önder de telefona cevap vermiyor' dedi. Ben de oğlumu aradım ama ulaşamadım. Eşim daha Önder'in olduğunu bile bilmeden ağlamaya başladı. Sonra bize telefon geldi ve oğlumuzun kaza yaptığı söylendi. Allah kimsenin başına vermesin. Çok büyük bir acı. Adalete güveniyoruz" dedi. Anne Şakire ise, "Çocuğumu kaybettim. Onun hüznü içindeyiz. Maalesef oğlumun öldüğü kazaya da şahit oldum. 5 dakika önce birlikte evden çıktık. Çarpan otomobil benim arkamdaydı. Beni bile yolda giderken sıkıştırdı. Kenara çekildiğimle beni geçip çocuğa çarpması bir oldu. Oğlumun olduğunu anlamadım ama içim parçalandı. Çocuğu öyle görünce ağlamaya başladım. Meğer oğluma ağlamışım" diye konuştu. Öte yandan otomobil sürücüsü Tolga Kazan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bilirkişi raporuna göre Önder Durgut'un da asli kusurlu olduğu kaydedildi.