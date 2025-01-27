Öğrenciler Gençlik Merkezleri’nde hem eğleniyor hem öğreniyor

Gençlere öğrenmeyi ve eğlenmeyi bir arada sunan Gençlik Kış Kulübü Programı, yurt genelindeki 500'ü aşkın gençlik merkezinde gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Gençlik Merkezleri'nde 1 Şubat'a kadar devam edecek program kapsamında akıl ve zekâ oyunları, sportif aktiviteler, değerler eğitimi, bilgi yarışmaları, el sanatları ve görsel sanatlar gibi farklı alanlarda etkinlikler düzenleniyor.1 Şubat'a kadar yüz binlerce genci misafir edecek program kapsamında gençler, sokak oyunları, drama ve tiyatro etkinlikleriyle de eğlenceli anlar yaşıyor. Ayrıca il gezileri ve aile buluşmaları gibi dostlukları pekiştirecek organizasyonlar da düzenleniyor.Program çerçevesinde, 9-12 yaş arası gençler birinci grup, 13-15 yaş arası gençler ise ikinci grup faaliyetlerine katılıyor. Ebeveyni eşliğinde gençlik merkezlerine başvuru yapan her genç programdan faydalanabiliyor. Büyük ilgi gören Gençlik Kış Kulübü Programı'nın kapanışı da görkemli olacak.1 Şubat'ta yapılacak olan kapanış töreninde gençlerin aileleri de yer alacak. Etkinlikte, atölyelerde üretilen eserler sergilenecek. Ayrıca sokak oyunları, 'baba-oğul' ya da 'anne-kız' yarışmaları, müzik, tiyatro ve açık hava sineması gibi eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilecek.