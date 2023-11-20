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Giriş Tarihi: 20.11.2023 09:49 Son Güncelleme: 20.11.2023 09:49

Öğrenciler Kıbrıs Modern Sanat Müzesine hayran kaldı

Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri, meraklı ve bilinçli genç nesiller ile buluşmaya devam ediyor. Daha önce de KKTC’de eğitim veren pek çok okulun öğrencilerini ağırlayan müzelerin bu defaki konukları Lefkoşa Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’da 5’inci sınıfta eğitim gören 90 öğrenci oldu. Öğretmenleri ile birlikte Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Araba Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Öğrenciler Kıbrıs Modern Sanat Müzesine hayran kaldı

Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri, öğrenmeyi eğlenceli ve ilgi çekici bir deneyim haline getirirken, gençlerin kültürel mirası keşfetmelerine de katkı sağlamaya devam ediyor. 50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs'ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonunu yakından inceledi. Gemi maketleri, cam eşya koleksiyonu ve kılıç koleksiyonu da en çok ilgi çeken koleksiyonlar oldu.

Gezi kapsamında Surlariçi Şehir Müzesi'ni de ziyaret eden çocuklar, Kıbrıs'ın kültürel kimliğini ve tarihini yansıtan pek çok koleksiyonun yanı sıra müze tavanlarında resmedilen Osmanlı İmparatorluğu'nun Lefkoşa'yı fethi, İngilizlerin Larnaka'ya gelişi gibi çeşitli tarihi olayları da hayranlıkla incelediler.

Gezinin bir diğer durağında Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, hayran oldukları birçok arabayı ve oyuncakları yakından inceledi. Öğrenciler, Batman ve Transformers figürleri gibi daha pek çok eserlerle bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.

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Öğrenciler Kıbrıs Modern Sanat Müzesine hayran kaldı
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