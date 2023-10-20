Öğrenciler Sur Kültür Yolu Festivali’nde etkinliklere katıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle ikincisi düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali, sergiler, söyleşiler, tiyatro oyunları, dini etkinlikler ve çocuk etkinlikleriyle devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı merkez ve ilçelerdeki Bilgievi ve Akademi Liselerde ve Konukevi Kız Öğrenci Yurdu'nda eğitim gören öğrenciler, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında Keçi Burcu'nda Steve McCurry fotoğraf sergisi, gökyüzü gözlem etkinliği, İç Kale'de Müze ve Cezeri'nin Olağan Üstü Makineleri Sergisi'ni gezdi. Gözetmenler ve rehberler eşliğinde tarihi mekanları gezen öğrenciler, tarihi mekanlardaki sergiler hakkında bilgi sahibi oldu.

Arkadaşlarıyla farklı bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, tarihi ve turistik mekânlarda hatıra fotoğrafları çektirdi. Silvan Akademi Lise Öğrencisi İsmail Yavuz, Keçi Burcu'ndaki sergiyi gezerken hem eğlendiğini hem de öğrendiğini söyledi. Yavuz, "Sergi geziyoruz. Arkadaşlarımızla beraber geldiğimiz için güzel bir şekilde eğleniyoruz. Bu sergilerin devamı olursa hem bizim hem Diyarbakır halkı hem de gelip görmek isteyenler için güzel olur." diye konuştu.

Öğrencilerden Hacer Coşar, "Harika bir sur gezisi oldu. Bunun devamını istiyoruz. Böyle bir festivale ilk defa katılıyorum. Benim için çok eğlenceli oldu." şeklinde konuştu. Öğrencilerden Şevval Gögerci festival kapsamında yapılan sergilerin ve etkinliklerin faydalı olduğunu ifade etti. Gögerci, şunları dile getirdi: "Bize böyle bir alternatif sundukları için çok mutluyum, keyif duyuyorum. Gezdiğim yerlerde tarihimizle ilgili bilgi sahibi olduk. Bizim gibi gelecek nesillerin de hepsinin bunun farkına varmasını istiyorum."