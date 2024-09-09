Öğrencilerin yaptığı rokete isim verdi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 2024- 2025 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Adana'da okullara ziyarette bulunarak öğrencilere uzay deneyimlerini aktardı. Öğrencilerin tasarladığı rokete, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ilk görev yaptığı filonun ismi olan "Zıpkın" adını veren Gerezavcı, "Devletimizin güçlü iradesinin yansıdığı uzay alanındaki başarının mutluluğunu yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarından biriyim. Aynı zamanda göreve seçilmiş olmanın mutluluğunu, devletin yetiştirdiği öğrenci olarak bugünlere erişmemizin sevincini paylaşmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde çok istisnai işleri yapan o insanlardan hiçbir eksiğimiz olmadığını, hatta pratik zeka açısından fazlamız olduğunu lütfen idrak edin. İçinizdeki potansiyeli kimsenin küçümsemesine müsaade etmeyin" dedi.