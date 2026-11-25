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Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 2007- 2011 yıllarında aynı sıralarda eğitim gören müdür yardımcısı Abdullah Samet Danış ile psikolojik danışman ve rehber öğretmen Muhammed Özdoğan, lise yıllarında başlayan arkadaşlıklarını bugün aynı okulda meslektaş olarak sürdürüyorlar. Danış, "Bana öğrencilik hayatımda 'Hayallerinden bahset' diye sorsalardı muhtemelen bu okulda, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde çalışmayı en başta gelen hayallerimden bir tanesi olarak söyleyebilirim. Lise arkadaşımla mesai arkadaşı olmak çok güzel bir duygu" dedi. Psikolojik danışman ve rehber öğretmen Özdoğan ise "Abdullah hocamla birlikte çalışmak çok keyifli bir his" diye konuştu. AA