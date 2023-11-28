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Giriş Tarihi: 28.11.2023 15:59 Son Güncelleme: 28.11.2023 16:33

Öğrencisini darp ettiği iddia edilmişti... Muğla Valiliğinden açıklama geldi

Muğla Milas'ta Sakarya İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Serkan G., altı yaşındaki öğrencisini havaya kaldırıp sınıfa fırlattığı iddia edilmişti. Müdür Yardımcısı Mehmet Serkan G. açığa alınırken konuyla ilgili açıklama yapan Muğla Valiliği, inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Öğrencisini darp ettiği iddia edilmişti... Muğla Valiliğinden açıklama geldi

Muğla Milas'ta Sakarya İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Serkan G., altı yaşındaki öğrencisini havaya kaldırıp sınıfa fırlattığı iddia edilmişti. Muğla'nın Milas ilçesindeki Sakarya İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Serkan G., koridordaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi E.S.'yi (6) koltuk altından tutarak, havaya kaldırdıktan sonra sınıfa fırlattığı iddia edildi.

E.S.'nin ailesinin şikayeti üzerine Mehmet Serkan G., hakkında adli soruşturma başlatıldı. Darp raporu alan öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine müdür yardımcısı Mehmet Serkan G. hakkında Milas Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Durumun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de bildirilmesi üzerine Mehmet Serkan G. hakkında idari soruşturma başlatılıp, 19 Ekim'de açığa alındı.

Muğla Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Olay yakında inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıklayan Muğla Valiliği, "28/11/2023 tarihinde ulusal ve yerel basında yer alan "Milas Sakarya İlkokulunda öğrenciye yönelik şiddet" konulu haber ile ilgili olarak, Valiliğimizce konunun aydınlatılması amacıyla çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

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Öğrencisini darp ettiği iddia edilmişti... Muğla Valiliğinden açıklama geldi
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