Haberler Yaşam Haberleri Öğrencisini dövdüğü iddia edilmişti: O öğretmene 1.5 yıla kadar hapis istemi!
Giriş Tarihi: 6.12.2023 16:26

Öğrencisini dövdüğü iddia edilmişti: O öğretmene 1.5 yıla kadar hapis istemi!

Olay Zonguldak'ta yaşanmıştı. Okulda öğrencisi A.A.'yı (8) darbettiği öne sürülen öğretmen E.Ç. (52) hakkında, 'Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA
Öğrencisini dövdüğü iddia edilmişti: O öğretmene 1.5 yıla kadar hapis istemi!

Olay, 30 Mart'ta, Kozlu Attila İlkokulu'nda meydana geldi. Okuldan eve gelen A.A.'nın babası C.A., oğlunun yüzünde iddiaya göre şişlik fark etti. Durumu oğluna soran C.A., öğretmenin kendisini itip yanağını sıktığı yanıtını alınca E.Ç.'den şikayetçi oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma kapsamında öğretmen E.Ç.'ye uyarı cezası verildi. Öğretmen, aynı okulda görevine devam etti.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanarak, Zonguldak 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. 'Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapsi istenen E.Ç., iddianamede yer verilen ifadesinde suçlamayı reddetti. Adli Tıp Kurumu raporunun, çocuktaki yaralanmanın C.A. ve A.A.'nın anlatımlarıyla uyumlu olduğu da iddianamede belirtildi. Bu kapsamda E.Ç.'nin ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilen iddianamede, 'Yeterli delile bağlı yeterli şüphenin mevcut olduğu anlaşılmakla, öğrenciyi elleriyle darbetmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair hakkında kamu davası açılmasını gerektirir' ifadeleri yer aldı. E.Ç.'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na maganda dehşeti! Öldüresiye darp edildiler
Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan isim Shaun MONAGHAN yakalandı
Valiliklere yazı gönderildi: Gerekli tedbirler alınsın! MEB’den 'sınıf annesi' uygulaması kararı
Başkan Erdoğan: Netanyahu her an iflas bayrağını çekebilir
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
2019 ile 2024 İstanbul seçimleri arasındaki farklar
İyi ki varsınız
Yahudi, Hıristiyan’ın nesi olur?
SON DAKİKA! İsrail: Savaşta üçüncü aşamaya geçtik
SON DAKİKA | İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır'dan flaş açıklamalar: Saçma sapan iddialar çökmüştür
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrencisini dövdüğü iddia edilmişti: O öğretmene 1.5 yıla kadar hapis istemi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA